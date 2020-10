Lea Vergine | una donna dal carattere rigoroso ma che rimase sempre fuori dagli schemi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono morti a distanza di poche ore. Lui, Enzo Mari, il genio ribelle del design, lei, Lea, critica d’arte altrettanto ribelle. Entrambi ricoverati al San Raffaele, hanno contratto la “bestiaccia” del Coronavirus. Ieri mezza pagina di necrologi sul Corriere dedicati a lui, oggi nella cerimonia dell’addio si sono aggiunti quelli per Lea. Che lei si sia lasciata morire dopo aver appreso della morte del marito è una bella fantasticheria romantica. Lea a quanto ne so sarebbe stata da qualche giorno intubata e priva di conoscenza. O, forse, c’è di mezzo la mano divina che li ha voluti inseparabili fino alla fine. Lea era napoletana, infanzia tormentata di cui, in controluce, si intravedevano spigoli nel suo, aspro, facilmente irritabile. Fu cresciuta dai nonni. Divenne il ...