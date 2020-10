Lattine e barattoli in cerca di una seconda vita | il riciclo diventa un film | ecco ‘Trash’

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) BOLOGNA – Una lattina, un vasetto di vetro, una bottiglia di plastica, un cartone e un barattolo di vernice che tentano in tutti i modi di non finire in discarica per avere una seconda vita. Ecco la trama alla base di ‘Trash‘, film di animazione dedicato al tema del riciclo e della raccolta differenziata.