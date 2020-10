L’Atalanta passeggia in Danimarca e ne fa quattro al Midtjylland

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sotto una pioggia torrenziale, l’Atalanta riscatta Napoli e strapazza il. Gli uomini di Gasperini partono dunque benissimo nel girone, appaiando il Liverpool (vittoria ad Amsterdam) in testa alla classifica. Tutt’altro esordio rispetto ad un anno fa. Papu Gomez uomo chiave? Ad illuminare la serata ci pensa, come al solito, il Papu Gomez. Giocatore ormai completamente maturo per certi palcoscenici, l’ex Catania sale in cattedra e decide la sfida. Gasperini conferma le indiscrezioni della vigilia. Lancia Muriel con Zapata, De Roon a centrocampo e Romero a guidare la difesa con Toloi. Dopo i primi dieci minuti in cui il Mdtjylland parte a raffica, gli ospiti prendono in mano le redini del gioco e producono occasioni in serie. Il terminale è sempre Zapata. Il colombiano prima colpisce il palo e poi serve una palla d’oro a ...