Instagram ce l'ha coi corpi femminili non conformi agli standard di bellezza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lo scatto della comica Celeste Barber censurato: era una posa identica a quella dell'ex modella di Victoria's Secret Candice Swanepoel Instagram VS Realtà. Ne ha fatto una rubrica di successo la comica australiana Celeste Barber, sette milioni di follower sul suo account, dove pubblica foto a confronto tra immagini di modelle patinate e la sua personale reinterpretazione, accompagnate da testi di mordente ironia, per restituire una visione del corpo femminile … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lo scatto della comica Celeste Barber censurato: era una posa identica a quella dell'ex modella di Victoria's Secret Candice SwanepoelVS Realtà. Ne ha fatto una rubrica di successo la comica australiana Celeste Barber, sette milioni di follower sul suo account, dove pubblica foto a confronto tra immagini di modelle patinate e la sua personale reinterpretazione, accompagnate da testi di mordente ironia, per restituire una visione del corpo femminile …

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : Instagram l'ha Instagram sotto accusa in Europa: rischi per la privacy dei minorenni Corriere della Sera “Sento di avere una responsabilità”. Chiara Ferragni invita tutti ad usare la mascherina

Così, in un video messaggio su Instagram, Chiara Ferragni invita tutti ad indossare la tanto e necessaria mascherina. In un momento delicato come questo, l’imprenditrice digitale sposa una giusta ...

Perché Emma Roberts ha bloccato sua madre su Instagram

Che ha svelato tutto su Instagram. «Ho regalato a mia mamma un nuovo telefono. Pensavo che così avremmo potuto fare delle video chiamate. Era una festa per me. Si è trasformato nell’errore peggiore ...

Così, in un video messaggio su Instagram, Chiara Ferragni invita tutti ad indossare la tanto e necessaria mascherina. In un momento delicato come questo, l’imprenditrice digitale sposa una giusta ...Che ha svelato tutto su Instagram. «Ho regalato a mia mamma un nuovo telefono. Pensavo che così avremmo potuto fare delle video chiamate. Era una festa per me. Si è trasformato nell’errore peggiore ...