Il primo televisore arrotolabile è in vendita e costa come un appartamento

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) A due anni di distanza dal lancio al CES 2018 di Las Vegas, ilal mondo, LG SIGNATURE OLED R, è inal costo di 74.000 €. Prodotto nell'avanzato stabilimento LG di Gumi in Corea del Sud, ogniè assemblato in modo minuzioso con abilità artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Non solo un concentrato di ingegneristica e di design, questa televisione è un’opera d’arte capace di valorizzare qualsiasi spazio e integrarsi con ogni stile di vita. LG SIGNATURE OLED R«Questo è un vero prodotto di lusso che reinventa ciò che può essere un: offre infatti un'esperienza differenziata e un nuovo modo di pensare lo spazio, confermando ancora una volta la ...