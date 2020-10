Il lato blu di questa gomma non cancella la penna: a cosa serve davvero? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anche chi non va più a scuola si ricorderà sicuramente la gomma blu e rossa. Uno strumento indispensabile nell’astuccio di qualsiasi studente. Ma a cosa servono i due lati della gomma? Dopo anni e anni, è stato svelato l’arcano. Per tantissimo tempo tutti hanno pensato che la parte rossa fosse utile a cancellare le scritte … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Anche chi non va più a scuola si ricorderà sicuramente lablu e rossa. Uno strumento indispensabile nell’astuccio di qualsiasi studente. Ma aservono i due lati della? Dopo anni e anni, è stato svel’arcano. Per tantissimo tempo tutti hanno pensato che la parte rossa fosse utile are le scritte … L'articolo proviene da YesLife.it.

