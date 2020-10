Giro d’Italia, tappa a Ben O’Connor. Almeida resta in rosa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'australiano Ben O'Connor (NTT Pro Cycling Team) ha vinto in solitaria la diciassettesima tappa del 103^ Giro d'Italia, da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio di 203 chilometri. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Hermann Pernsteiner (Bahrain - McLaren) e Thomas De Gendt (Lotto Soudal). João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) è arrivato con il gruppo dei contendenti per la generale dopo 5'11" e conserva la Maglia rosa.tappa di alta montagna con quattro Gpm: il gruppo lascia andare la fuga, composta da 19 corridori. Sull'ultima salita l'australiano fa il vuoto e si prende la rivincita dopo il secondo posto nella 16esima tappa, nessuna battaglia tra i big e la maglia rosa rimane sulle spalle del portoghese. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L'australiano Ben O'Connor (NTT Pro Cycling Team) ha vinto in solitaria la diciassettesimadel 103^d'Italia, da Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio di 203 chilometri. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Hermann Pernsteiner (Bahrain - McLaren) e Thomas De Gendt (Lotto Soudal). João(Deceuninck - Quick-Step) è arrivato con il gruppo dei contendenti per la generale dopo 5'11" e conserva la Magliadi alta montagna con quattro Gpm: il gruppo lascia andare la fuga, composta da 19 corridori. Sull'ultima salita l'australiano fa il vuoto e si prende la rivincita dopo il secondo posto nella 16esima, nessuna battaglia tra i big e la magliarimane sulle spalle del portoghese. ...

