Giornate FAI d’Autunno: 17,18,24,25 ottobre ad Aviano e Rivignano Teor (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo e l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti. Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con la collaborazione delle Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione – scenderanno in piazza per ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delleFAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25. Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo e l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti. Ispirandosi a lei, i giovani del FAI – con la collaborazione delle Delegazioni e degli altri Gruppi di volontari della Fondazione – scenderanno in piazza per ...

PastaSignorina : RT @Fondoambiente: La Puglia affascina con le sue maestose cattedrali, i suoi borghi, i Trulli, gli ulivi secolari... Partecipa alle #Gior… - fontanabuona : Giornate Fai d’Autunno: i luoghi e come partecipare - lucainge_tweet : Giornate Fai d’Autunno: i luoghi e come partecipare - tigullio_tweet : Giornate Fai d’Autunno: i luoghi e come partecipare - ProvinciaVt : Tuscania. Le giornate del FAI d’autunno Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 Un museo diffuso da vivere e scoprire,… -