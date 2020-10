Dov'è Carola Rackete? L'eroina dei migranti torna a fare l'ambientalista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federico Garau A un anno e mezzo di distanza dai fatti di Lampedusa, l'attivista tedesca ha riscoperto la sua vena ambientalista: adesso sta occupando una foresta di querce centenarie a Dannenrod, in Germania Dopo aver provato l'ebbrezza di traghettare clandestini dal Nord Africa all'Italia, arrivando anche a scontrarsi con una motovedetta della Guardia di Finanza pur di guadagnare il porto di Lampedusa (cosa che non le ha comportato alcun provvedimento penale), Carola Rackete, ex capitana della Sea Watch 3, ha fatto ritorno in Germania. nodo 1866638 Appeso il timone al chiodo, la 32enne ha quindi dovuto trovare una nuova causa per cui combattere, ed è proprio per questo che, invece di dedicarsi ad una professione e condurre una vita normale, si trova ora accampata insieme ad un gruppo di compagni ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Federico Garau A un anno e mezzo di distanza dai fatti di Lampedusa, l'attivista tedesca ha riscoperto la sua vena: adesso sta occupando una foresta di querce centenarie a Dannenrod, in Germania Dopo aver provato l'ebbrezza di traghettare clandestini dal Nord Africa all'Italia, arrivando anche a scontrarsi con una motovedetta della Guardia di Finanza pur di guadagnare il porto di Lampedusa (cosa che non le ha comportato alcun provvedimento penale),, ex capitana della Sea Watch 3, ha fatto ritorno in Germania. nodo 1866638 Appeso il timone al chiodo, la 32enne ha quindi dovuto trovare una nuova causa per cui combattere, ed; proprio per questo che, invece di dedicarsi ad una professione e condurre una vita normale, si trova ora accampata insieme ad un gruppo di compagni ...

Ultime Notizie dalla rete : Dov è Diretta Midtjylland-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Corriere dello Sport Le mareggiate danneggiano l'antico relitto, sul fondale dal 1100: archeologi e sommozzatori dei carabinieri al lavoro per salvarlo

Un'attività importante soprattutto a causa delle recenti mareggiate e dei frequenti ormeggi delle barche dei diportisti, dato che il luogo preciso dov'è adagiato il relitto si trova a pochi metri ...

Un'attività importante soprattutto a causa delle recenti mareggiate e dei frequenti ormeggi delle barche dei diportisti, dato che il luogo preciso dov'è adagiato il relitto si trova a pochi metri ...