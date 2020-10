Covid, a Firenze divieto sosta persone in alcune piazze movida (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Firenze, 21 OTT - Conferma degli ingressi contingentati a mille persone in piazza Santo Spirito la sera di venerdì e sabato e l'introduzione di due 'aree di massimo rispetto' individuate nelle zone ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 OTT - Conferma degli ingressi contingentati a millein piazza Santo Spirito la sera di venerdì e sabato e l'introduzione di due 'aree di massimo rispetto' individuate nelle zone ...

Agenzia_Ansa : #covid #Coprifuoco e #strade chiuse, la stretta delle #Regioni. In #Campania #Arzano #zonarossa. A #Roma,#Bari… - Nicola_Firenze : RT @matteograndi: Che bello il clickbait sul Covid, vero @Corriere? Titolo in home: MORTO VOLONTARIO CHE SPERIMENTAVA IL VACCINO Articolo… - ilgattonaccio : RT @AnsaToscana: Covid, a Firenze divieto sosta persone in alcune piazze movida. E conferma accessi contingentati in S.Spirito, riunito Cos… - Giulio_Firenze : @UtherPe Ieri in via San Marco a Firenze ho visto un sacco di negozi storici chiusi. Mia moglie è PI, ho amici impr… - sardanews : Covid, a Firenze divieto sosta persone in alcune piazze movida -

Manifestazione il 28 ottobre dei gestori dei pubblici esercizi a Cagliari e in altri nove capoluoghi di regione, Firenze, Milano ... salvaguardare "un tessuto di 340mila imprese che prima del Covid-19 ...

Coronavirus, a Firenze 'zone rosse' nel week end

Il Cosp ha preso la decisione di istituite le due 'aree di massimo rispetto' sulla base dell'ultimo Dpcm perché a Firenze i contagi stanno aumentando e le fasce della popolazione più colpite dal ...

