Coronavirus, Sileri: “I numeri saliranno, il vulnus è il contact tracing. Nuove misure? Non al momento” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “I casi sono in salita. Vedremo gli effetti del dpcm. Nuove misure? Non al momento”, così Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, a proposito del crescente numero di positivi sul territorio. “Non ci siamo fatti trovare impreparati. Questa è una recrudescenza del virus. In ritardo rispetto all’Europa ma i numeri continueranno a salire. L’importante è che la crescita sia controllata con il contact tracing. Questo è il vero vulnus, non i posti di terapia intensiva. Il vero problema è il contact tracing che ha una carenza assoluta in alcune aree”, ha concluso. L'articolo Coronavirus, Sileri: “I numeri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “I casi sono in salita. Vedremo gli effetti del dpcm.? Non al momento”, così Pierpaolo, viceministro alla Salute, a proposito del crescente numero di positivi sul territorio. “Non ci siamo fatti trovare impreparati. Questa è una recrudescenza del virus. In ritardo rispetto all’Europa ma icontinueranno a salire. L’importante è che la crescita sia controllata con il. Questo è il vero, non i posti di terapia intensiva. Il vero problema è ilche ha una carenza assoluta in alcune aree”, ha concluso. L'articolo: “I...

clikservernet : Coronavirus, Sileri: “I numeri saliranno, il vulnus è il contact tracing. Nuove misure? Non al momento” - Noovyis : (Coronavirus, Sileri: “I numeri saliranno, il vulnus è il contact tracing. Nuove misure? Non al momento”) Playhitm… - fattoquotidiano : Coronavirus, Sileri: “I numeri saliranno, il vulnus è il contact tracing. Nuove misure? Non al momento” - MPenikas : FQ: Coronavirus, Sileri: “I numeri saliranno, il vulnus è il contact tracing. Nuove misure? Non al momento”… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sull'aumento dei contagi: 'Dobbiamo evitare contagi in ospedali e RSA' @pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sileri Coronavirus, Sileri: “I numeri saliranno, il vulnus è il contact tracing Il Fatto Quotidiano Covid: record rapporto contagi-tamponi, Lombardia verso il coprifuoco alle 23

Fontana e sindaci lombardi chiedono lo stop della mobilità nella Regione dalle 23. Intanto rimarranno chiusi dal prossimo week end i centri commerciali non alimentari. In Italia scendono sotto i 10 mi ...

Evidenze di un approccio terapeutico al Covid

Egregi Sigg. Sindaci, assessori e consiglieri, molti di voi erano presenti alla serata del 9 Luglio, dove erano stati descritte le problematiche incontrate durante la scorsa Prima ...

Fontana e sindaci lombardi chiedono lo stop della mobilità nella Regione dalle 23. Intanto rimarranno chiusi dal prossimo week end i centri commerciali non alimentari. In Italia scendono sotto i 10 mi ...Egregi Sigg. Sindaci, assessori e consiglieri, molti di voi erano presenti alla serata del 9 Luglio, dove erano stati descritte le problematiche incontrate durante la scorsa Prima ...