Beautiful | anticipazioni 22 ottobre | Ridge non crede che Thomas sia un assassino

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con ledirelative a ciò che andrà in onda giovedì 222020. Le vicende riprenderanno dal momento in cuiverrà a sapere che il detective Sanchez considereràcome l’indiziato principale della morte di Emma Barber. Forrester senior nonrà che il figlio possa essere arrivato a tanto, mentrecontinuerà nel suo delirio a casa di Vinny. Il giovane sarà furioso in particolare con il piccolo Douglas, reo a suo dire, di aver intralciato i suoi piani con Hope, rivelando la verità su Beth., trama 22indiziato dell’omicidio di Emma Dando uno sguardo alle ...