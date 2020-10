Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli, perché è finita (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Petrelli ha partecipato anche come tentatore a “Temptation Island Vip” e come corteggiatore a “Uomini e Donne“, Pierpaolo Pretelli ha avuto una relazione sentimentale con la showgirl cubana Ariadna Romero, più grande di lui di quattro anni. I due insieme hanno un figlio, Leonardo, ma hanno scelto di separarsi dopo qualche anno, non senza dissapori. La Romero era andata a “Pomeriggio 5” per raccontare perché tra loro non aveva funzionato: “Si litigava sempre, il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui. Quando una donna rimane incinta, nessuno le dice quanto sarà difficile, quanto è probabile che avrà una depressione post partum. Lui è un ragazzo meraviglioso, ha amato Leo alla follia, è stato un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Petrelli ha partecipato anche come tentatore a “Temptation Island Vip” e come corteggiatore a “Uomini e Donne“,ha avuto una relazione sentimentale con la showgirl cubana, più grande di lui di quattro anni. I due insieme hanno un figlio, Leonardo, ma hanno scelto di separarsi dopo qualche anno, non senza dissapori. Laera andata a “Pomeriggio 5” per raccontare perché tra loro non aveva funzionato: “Si litigava sempre, il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui. Quando una donna rimane incinta, nessuno le dice quanto sarà difficile, quanto è probabile che avrà una depressione post partum. Lui è un ragazzo meraviglioso, ha amato Leo alla follia, è stato un ...

