Al via la sperimentazione di test rapidi nelle scuole lombarde (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI - test rapidi nelle scuole lombarde per tutti gli studenti o gli insegnanti che manifestano sintomi legati al coronavirus. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha annunciato l'avvio della sperimentazione di questa tipologia di tamponi antigenici "in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle ATS della Brianza e Insubria". Il risultato del tampone in 15 minuti La novità più rilevante è la tempisitica: "l'esito si ottiene in circa 15 minuti" assicura Fontana. "L'obiettivo - sottolinea - è quello di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi”. A Milano coinvolte 14 ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) AGI -per tutti gli studenti o gli insegnanti che manifestano sintomi legati al coronavirus. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha annunciato l'avvio delladi questa tipologia di tamponi antigenici "in alcunedi Milano e dei territori di riferimento delle ATS della Brianza e Insubria". Il risultato del tampone in 15 minuti La novità più rilevante è la tempisitica: "l'esito si ottiene in circa 15 minuti" assicura Fontana. "L'obiettivo - sottolinea - è quello di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi”. A Milano coinvolte 14 ...

Agenzia_Ansa : #Scuola, #Fontana: 'al via la #sperimentazione con i #test rapidi. #Tamponi antigenici con risultato in 15 minuti'.… - robydigi : Al via nei prossimi giorni la sperimentazione umana di un vaccino #madeinIsrael - CorriereQ : Scuola: Fontana, al via sperimentazione test rapidi - infoitinterno : Al via la sperimentazione dei test rapidi nelle scuole lombarde, coinvolti istituti milanesi e brianzoli - mimmamazz1 : La cura dei pazienti con patologie di decadimento cognitivo dovrebbe puntare molto sull'aspetto relazionale ed affe… -

Ultime Notizie dalla rete : via sperimentazione Scuola, Fontana: "Al via sperimentazione di test rapidi" TGCOM Al via la sperimentazione di test rapidi nelle scuole lombarde

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha annunciato l'avvio della sperimentazione di questa tipologia di tamponi antigenici "in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle ATS ...

Covid: Fontana, al via sperimentazione dei tamponi rapidi in alcune scuole di Milano, Brianza e Insubria

Milano, 20 ott 17:25 - (Agenzia Nova) - "È iniziata, in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle Ats della Brianza e Insubria, la sperimentazione dei tamponi... (Com) ...

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha annunciato l'avvio della sperimentazione di questa tipologia di tamponi antigenici "in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle ATS ...Milano, 20 ott 17:25 - (Agenzia Nova) - "È iniziata, in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle Ats della Brianza e Insubria, la sperimentazione dei tamponi... (Com) ...