Terzo Settore, commercialisti e Csv Napoli “Insieme per valorizzare le esperienze locali” (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli (Odcec Napoli) e il Centro di Servizio per il Volontariato di Napoli (Csv Napoli) hanno siglato un protocollo di intesa per sostenere e valorizzare il Terzo Settore e, in particolare, il volontariato nell’area metropolitana di Napoli, alla luce della recente Riforma. Il protocollo fa seguito alle intese già sottoscritte a livello nazionale tra i rispettivi organismi di rappresentanza nazionale, Cndcec (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) e Csvnet (la rete nazionale dei Centri di servizio per il volontariato) è allo scopo di perseguire su scala nazionale obiettivi ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Ordine dei dottorie degli esperti contabili di(Odcec) e il Centro di Servizio per il Volontariato di(Csv) hanno siglato un protocollo di intesa per sostenere eile, in particolare, il volontariato nell’area metropolitana di, alla luce della recente Riforma. Il protocollo fa seguito alle intese già sottoscritte a livello nazionale tra i rispettivi organismi di rappresentanza nazionale, Cndcec (Consiglio nazionale dei dottorie degli esperti contabili) e Csvnet (la rete nazionale dei Centri di servizio per il volontariato) è allo scopo di perseguire su scala nazionale obiettivi ...

MinLavoro : “Il rilancio del nostro Paese passa anche attraverso il sostegno agli enti non lucrativi'. Così il Ministro… - IlmoriMori : RT @sole24ore: Polizze, scatta l’obbligo assicurativo per il Terzo settore - SilviaMagagna : RT @consorziocaes: Polizze, scatta l’obbligo assicurativo per il Terzo settore - Il Sole 24 ORE @sole24ore - franco_sala : RT @MinLavoro: “Il rilancio del nostro Paese passa anche attraverso il sostegno agli enti non lucrativi'. Così il Ministro @CatalfoNunzia n… - R9Mancini : RT @Secondowelfare: Sono stati annunciati i 4 centri culturali vincitori di @culturability 2020: @ecomuseoPa | #Palermo @FarmFavara | #… -