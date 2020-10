‘Temptation Island 8’: ecco la situazione delle coppie un mese dopo la fine del programma (e non mancano le sorprese!) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È terminata quest’ottava edizione di Temptation Island. Il docu-reality, condotto da Alessia Marcuzzi, mette alla prova i sentimenti che legano le coppie partecipanti. Al termine dei 21 giorni previsti, le coppie si rivedono nel corso dei falò di confronto finale per decidere se proseguire insieme o lasciarsi definitivamente. In questa stagione, sono state poche le coppie arrivate alla rottura definitiva. Se, infatti, Amedeo Bianconi e Sofia Nesci avevano deciso di tornare a casa insieme nonostante il tradimento e la titubanza di lui, Francesca Merra e Salvo Santarsiero erano sembrati più convinti di questa scelta. Era stato poi il turno di Nadia e Antonio Giungo che avevano capito di voler migliorare insieme, così come Serena Spena e Davide Varriale. Al contrario, Anna Ascione e ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) È terminata quest’ottava edizione di Temptation. Il docu-reality, condotto da Alessia Marcuzzi, mette alla prova i sentimenti che legano lepartecipanti. Al termine dei 21 giorni previsti, lesi rivedono nel corso dei falò di confronto finale per decidere se proseguire insieme o lasciarsi definitivamente. In questa stagione, sono state poche learrivate alla rottura definitiva. Se, infatti, Amedeo Bianconi e Sofia Nesci avevano deciso di tornare a casa insieme nonostante il tradimento e la titubanza di lui, Francesca Merra e Salvo Santarsiero erano sembrati più convinti di questa scelta. Era stato poi il turno di Nadia e Antonio Giungo che avevano capito di voler migliorare insieme, così come Serena Spena e Davide Varriale. Al contrario, Anna Ascione e ...

trash_italiano : Ma Temptation Island è arrivato alla 37485esima puntata? #GFVIP - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’: ecco la situazione delle coppie un mese dopo la fine del programma (e non mancano le sorpres… - Mario52338411 : 'Alla prossima edizione di Temptation Island' ALLA PROSSIMA EDIZIONE TORNERÀ LUI IL PADRONE DI CASA, FILIPPO BISCE… - Ari_meza2001 : Ho aspettato tutta la pubblicità per vedere l'ultimo blocco di temptation island per sentirmi dire 'niente raga è f… - mochi_o4 : not at mia mamma che invece di guardare Temptation Island sta guardando un kdrama -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Antonella Elia, ecco la promessa tradita da Pietro Gossip News