(Di martedì 20 ottobre 2020) commenta ansa Dopo aver provato a costringere una ragazza italiana aun marocchino irregolare, l'hanno punita per il suo rifiuto, tentando dimandandola in. Per questo i ...

Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Savona, rifiuta di sposare uno straniero: tentano di ucciderla con un'overdose #alassio - monikindaaaa : RT @MediasetTgcom24: Savona, rifiuta di sposare uno straniero: tentano di ucciderla con un'overdose #alassio - MediasetTgcom24 : Savona, rifiuta di sposare uno straniero: tentano di ucciderla con un'overdose #alassio -

Ultime Notizie dalla rete : Savona rifiuta

TGCOM

Dopo aver provato a costringere una ragazza italiana a sposare un marocchino irregolare, l'hanno punita per il suo rifiuto, tentando di ucciderla mandandola in overdose. Per questo i carabinieri di ...Poi, per punirla del suo rifiuto, hanno tentato di ucciderla mandandola in overdose. Per questo ieri mattina i Carabinieri di Alassio (Savona) hanno arrestato 7 persone (6 in carcere e una ai ...