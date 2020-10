Roma | Bordoni | Lega | contro la Raggi | ' Parco di via Grotta Perfetta ennesima opera incompiuta'

(Di martedì 20 ottobre 2020) 'Ildi viasi presenta come l'da questa Amministrazione ', attacca Davideconsigliere capitolino della. 'Cantiere eterno che non apre mai, dove ...

daniele_bordoni : La Signora classico polpo ai ferri con verdure grigliate... #?? #healthyfood #healtylifestyle @ ROMA - città eter… - LavoroLazio_com : Centro Carni di Roma, Bordoni (LEGA): 'Filiera IGP a rischio causa smart working?' 'Giornate di macellazione ridott… - LavoroLazio_com : Mobilità, Bordoni (LEGA): 'Allarme decoro nel Centro storico di Roma' 'Come si uccidono le vie e le piazze più...... - daniele_bordoni : #ceciorockofficial #lasignora #soracenciaofficial #familyfirst #familygoals ?????? @ ROMA - città eterna - Bordoni_Roma : RT @DavideBordoni_: Vi aspetto in diretta anche oggi alle 19.30 sulla mia pagina Facebook ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Bordoni

Leggo.it

Roma, 20 ott 14:22 - (Agenzia Nova) - Il parco di via Grotta Perfetta a Roma "si presenta come l'ennesima incompiuta da questa amministrazione, cantiere eterno che non apre mai,... (Com) TUTTE LE ...Ieri in piazza Alfieri il presidio promosso dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil a sostegno della manifestazione nazionale di mercoledì.