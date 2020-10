Roma, armati di coltello minacciano i passanti e li rapinano: in manette un uomo e una donna (Di martedì 20 ottobre 2020) Paura in zona Esquilino, a Roma, dove una coppia di malviventi armati ha rapinato due passanti. I fatti sono avvenuti intorno alle 11.15 di ieri, lunedì 19 ottobre, in via San Viviana. I rapinatori hanno puntato dei coltelli contro le loro vittime e le hanno costrette a farsi consegnare le borse e i telefoni. Le vittime sono riuscite ad allertare le forze dell’ordine che in breve tempo hanno rintracciato i due rapinatori. Si tratta di un ragazzo marocchino di 25 anni e di una donna tunisina di 38 anni, entrambi sono stati arrestati per rapina. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 ottobre 2020) Paura in zona Esquilino, a, dove una coppia di malviventiha rapinato due. I fatti sono avvenuti intorno alle 11.15 di ieri, lunedì 19 ottobre, in via San Viviana. I rapinatori hanno puntato dei coltelli contro le loro vittime e le hanno costrette a farsi consegnare le borse e i telefoni. Le vittime sono riuscite ad allertare le forze dell’ordine che in breve tempo hanno rintracciato i due rapinatori. Si tratta di un ragazzo marocchino di 25 anni e di unatunisina di 38 anni, entrambi sono stati arrestati per rapina. su Il Corriere della Città.

