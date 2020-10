Milano, indietro tutta: si torna all’autocertificazione (Di martedì 20 ottobre 2020) Si torna indietro di mesi, al “rito” dell’autocertificazione. E questa volta non per scelta del Governo ma su iniziativa di una Regione, la Lombardia che ha chiesto ed ottenuto dall’Esecutivo il via libera per una stretta. La situazione potrebbe farsi drammatica e allora tutto torna come prima. In Lombardia, con le ultime misure decise … L'articolo Milano, indietro tutta: si torna all’autocertificazione proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 ottobre 2020) Sidi mesi, al “rito” dell’autocertificazione. E questa volta non per scelta del Governo ma su iniziativa di una Regione, la Lombardia che ha chiesto ed ottenuto dall’Esecutivo il via libera per una stretta. La situazione potrebbe farsi drammatica e allora tuttocome prima. In Lombardia, con le ultime misure decise … L'articolo: siall’autocertificazione proviene da leggilo.org.

GiovannaCalabr9 : @doctor_milano @Bertolaso_Guido Bertolaso è una persona seria: un uomo che non si tira indietro mai È straordinario. Dio lo protegga sempre. - NotLad98589835 : Oh, sentite, sono a Milano e ho visite dolorosissime dal dentista, forse avrò due visite in ospedale, ho una paura… - Beltade : “Hai scelto proprio l’anno giusto per mollare tutto e trasferirti a Milano” SÌ E NON MI DEVI ROMPERE IL CAZZO INDIE… - uomoconbarba : @NataStanca91 @prettywho_ Ma venite a Milano che noi milanesi siamo persone serie che mica si tirano indietro poi! - real_fabristol : @LucioMM1 Interno Sardegna -nuorese per esempio- ha visto una delle più basse percentuali di contagi in Italia. Mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano indietro Milano, il dg dell’Asst SS. Paolo e Carlo: “Ci attendiamo importante impennata di contagi da Covid” Fanpage.it Campania come la Lombardia, coprifuoco da venerdì. Blocco totale dalle 23

Dopo la Lombardia con il coprifuoco che scatterà a partire da giovedì 22 ottobre, anche la Regione Campania, ha annunciato il ...

"Milano e Napoli devono andare in lockdown"

Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, a Rai Radio1: "Una chiusura mirata di tutte le attività non essenziali, con scuole aperte, attività produttive e fabbriche" ...

Dopo la Lombardia con il coprifuoco che scatterà a partire da giovedì 22 ottobre, anche la Regione Campania, ha annunciato il ...Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, a Rai Radio1: "Una chiusura mirata di tutte le attività non essenziali, con scuole aperte, attività produttive e fabbriche" ...