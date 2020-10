Manovra 2021, arriva l'assegno unico. Duecento euro a figlio (Di martedì 20 ottobre 2020) Il sussidio dal settimo mese di gravidanza. Interesserà 12 milioni di minori. Stanziati 6 miliardi. Conte: il primo tassello della riforma del sistema fiscale Leggi su quotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Il sussidio dal settimo mese di gravidanza. Interesserà 12 milioni di minori. Stanziati 6 miliardi. Conte: il primo tassello della riforma del sistema fiscale

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 2021 Pensioni, lavoro, famiglie: tutte le misure della Manovra 2021 Trend-online.com Superbonus e cashback, partono i rimborsi

Gualtieri: incentivi alle ristrutturazioni per ora solo nel 2021, poi prorogati. Restituiti fino tremila euro a chi usa bancomat e carta di credito ...

Conte e Gualtieri presentano la manovra da 39 miliardi: “Nessuna nuova tassa, assegno universale da luglio”

Il premier: "La manovra di bilancio ha due obiettivi, sostegno e rilancio dell’economia e restituire fiducia e sviluppo al paese" ...

