L'Irlanda va in lockdown totale per 6 settimane. Ma lascia le scuole aperte (Di martedì 20 ottobre 2020) Tutto, ma non la scuola. L'Irlanda ha annunciato un lockdown totale per contenere l'epidemia da coronavirus. Inizierà domani ottobre e durerà sei settimane. E riguarderà tutte le attività principali tranne la scuola. Evidentemente considerata la priorità, non solo da noi eretici del Napolista. Saranno consentiti spostamenti solo per gli acquisti essenziali: la spesa, andare in farmacia. O per motivi familiari di "vitale importanza", per fornire assistenza a bambini, anziani o persone vulnerabili. Chiuderanno musei, biblioteche, tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, bar e ristoranti. Resterà attivi la consegna a domicilio e l'asporto. In pratica misure – pesantissime – esattamente contrarie a quelle prese in Campania dal ...

fanpage : L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale - SkyTG24 : Coronavirus, negli Usa oltre 220mila morti. L'Irlanda è la prima a tornare in lockdown - SkyTG24 : Coronavirus, l’Irlanda è il primo Paese europeo a tornare in lockdown - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: C’è un paese in Europa che in sostanza ha ripristinato il #lockdown: è l’Irlanda, che per 6 settimane impone le misure più dure… - dangelo_luciana : RT @fanpage: L'Irlanda è il primo paese europeo a entrare nuovamente in lockdown totale -

