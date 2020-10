L' incubo della crescita zero a Natale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) La consapevolezza che l’ultimo trimestre dell’anno possa cancellare l’ampiezza e l’entusiasmo del rimbalzo estivo l’ha messa in conto anche il Governo. Perché nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che assorbe il colpo del virus sui conti pubblici c’è scritto che “la cautela circa l’aumento del Pil nel quarto trimestre riflette, da un lato, il forte rimbalzo stimato per il trimestre estivo e, dall’altro, la recente ripresa dei contagi, sia in termini assoluti sia in rapporto ai tamponi effettuati giornalmente”. Ma il 6 ottobre, quando il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al documento, il bollettino dei contagi registrava 2.677 casi. Due settimane dopo sono quintuplicati. Il virus corre veloce e così come rende vecchi i Dpcm dopo un paio di giorni così fa ...