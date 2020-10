Juventus, Spadafora attacca ancora: “Ronaldo? Alcuni si sentono al di sopra…” (Di martedì 20 ottobre 2020) Le polemiche in casa Juventus non finiscono di certo mai. Dalla partita col Napoli è partito un susseguirsi di attacchi nei confronti della società bianconera. Ai microfoni di LA7, il Ministro Vincenzo Spadafora ha dichiarato: “Cristiano Ronaldo? Certi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto. Partendo con il Portogallo ha violato il protocollo e infatti è stato aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica di Torino, in seguito alla segnalazione della Asl, che porterà anche all’apertura di un fascicolo sportivo. I fuoriclasse devono essere da esempio. Agnelli? AI presidenti direi di guardare all’interno dei loro club per salvare l’industria calcio”. A quanto pare non sono bastate le parole del presidente della Juve sul comportamento del fuoriclasse lusitano. In ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Le polemiche in casanon finiscono di certo mai. Dalla partita col Napoli è partito un susseguirsi di attacchi nei confronti della società bianconera. Ai microfoni di LA7, il Ministro Vincenzoha dichiarato: “Cristiano Ronaldo? Certi grandi campioni sial di sopra di tutto. Partendo con il Portogallo ha violato il protocollo e infatti è stato aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica di Torino, in seguito alla segnalazione della Asl, che porterà anche all’apertura di un fascicolo sportivo. I fuoriclasse devono essere da esempio. Agnelli? AI presidenti direi di guardare all’interno dei loro club per salvare l’industria calcio”. A quanto pare non sono bastate le parole del presidente della Juve sul comportamento del fuoriclasse lusitano. In ...

