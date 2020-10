Ivan Gonzalez lasciato in diretta tv dalla fidanzata che fa confessioni private: “In camera lo disgustavo” (Di martedì 20 ottobre 2020) Ivan Gonzalez non è molto fortunato con le donne, Paola Caruso ha detto che l’ex tronista è gay e non riesce a concludere con le donne, Clizia Incorvaia gli ha rifilato un palo e oggi è stato lasciato in diretta tv. Durante la versione spagnola di Uomini e Donne, la fidanzata del toro di Siviglia, Oriana Marzoli, ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. La ragazza ha detto che le cose non andavano bene in camera da letto e che Ivan sembrava quasi disgustato da lei. “Non prova mai appetito fisico con me. Non fa nulla, perché non gli va di farlo con me. Tutto lo disgusta di me! Abbiamo fatto qualcosa solo il primo mese. Poi abbiamo perso tempo! Io ti ho dato tanto. È molto dura dormire accanto ad una persona e ... Leggi su biccy (Di martedì 20 ottobre 2020)non è molto fortunato con le donne, Paola Caruso ha detto che l’ex tronista è gay e non riesce a concludere con le donne, Clizia Incorvaia gli ha rifilato un palo e oggi è statointv. Durante la versione spagnola di Uomini e Donne, ladel toro di Siviglia, Oriana Marzoli, ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. La ragazza ha detto che le cose non andavano bene inda letto e chesembrava quasi disgustato da lei. “Non prova mai appetito fisico con me. Non fa nulla, perché non gli va di farlo con me. Tutto lo disgusta di me! Abbiamo fatto qualcosa solo il primo mese. Poi abbiamo perso tempo! Io ti ho dato tanto. È molto dura dormire accanto ad una persona e ...

IsaeChia : ‘#GfVip 4’, #IvanGonzález e la fidanzata #OrianaMarzoli si lasciano in diretta tv (e lei tira fuori delle motivazio… - Katia70188863 : Ma solo io penso che lei è’ uguale a Sonia quella di Ivan Gonzalez ..#uominedonne - orangeroomhater : @salvatrash1 Per me anche Antonella Mosetti uscita perché la figlia era odiata e automaticamente anche lei e la Mar… -