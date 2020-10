I sindacati dei pensionati scrivono a De Luca: “Raprire i ricoveri” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Chiedono alla Giunta Regionale che vengano ricercate tutte le soluzioni per il ripristino immediato delle attività sanitarie sospese, i segretari regionali dei sindacati che rappresentano i pensionati di Cgil, Cisl e Uil. In una nota Franco Tavella (Spi Cgi), Augusto Muro (Fnp Cisl) e Biagio Ciccone (Uilp Uil) in particolare per la cura delle cronicità che mettono a dura prova le fasce più deboli, ricordando che la regione Campania nell’affrontare l’emergenza Covid ha nuovamente sospeso le attività ordinarie di ricovero e ambulatoriale nei presidi ospedalieri pubblici, ribadiscono che si tratta di un provvedimento che impatta fortemente sui già precari livelli di assistenza sanitaria della regione, con pesanti ripercussioni sullo stato di salute della popolazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Chiedono alla Giunta Regionale che vengano ricercate tutte le soluzioni per il ripristino immediato delle attività sanitarie sospese, i segretari regionali deiche rappresentano idi Cgil, Cisl e Uil. In una nota Franco Tavella (Spi Cgi), Augusto Muro (Fnp Cisl) e Biagio Ciccone (Uilp Uil) in particolare per la cura delle cronicità che mettono a dura prova le fasce più deboli, ricordando che la regione Campania nell’affrontare l’emergenza Covid ha nuovamente sospeso le attività ordinarie di ricovero e ambulatoriale nei presidi ospedalieri pubblici, ribadiscono che si tratta di un provvedimento che impatta fortemente sui già precari livelli di assistenza sanitaria della regione, con pesanti ripercussioni sullo stato di salute della popolazione ...

Inoltre lo stesso Di Giacomo nell'interrogatorio aveva ammesso che il collega al centro del caso era l'unico dei partecipanti ad avere un permesso sindacale. Dalle intercettazioni telefoniche, poi, ...

Presidenza dell’Adsp, per Cpc e Filt Cgil necessaria la discontinuità

Sono i concetti risuonati nel corso della conferenza stampa dei vertici della Compagnia Portuale e della Filt Cgil e messi nero su bianco anche nella lettera che il presidente Enrico Luciani e il ...

