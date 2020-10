I dati su ricoveri e terapie intensive che hanno convinto Fontana e i sindaci (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo le polemiche dei sindaci sulle nuove misure contenute nel dpcm annunciate a sorpresa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa, la rabbia è rientrata. Ieri si sono succedute diverse riunioni dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza per capire chi dovesse proporre la chiusura di strade e piazze a rischio assembramenti. E alla fine i primi a decidere sono stati Bari e la Lombardia, con il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Ad allarmare la Lombardia sono stati i numeri consegnati ai sindaci dal Comitato tecnico scientifico regionale: si parla di un orizzonte di 600 persone in rianimazione entro fine mese e di 4mila ricoverati negli altri reparti Covid. Se si va avanti con le misure prese fino ad ora a livello nazionale e regionale, hanno spiegato ieri i tecnici, non ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo le polemiche deisulle nuove misure contenute nel dpcm annunciate a sorpresa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa, la rabbia è rientrata. Ieri si sono succedute diverse riunioni dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza per capire chi dovesse proporre la chiusura di strade e piazze a rischio assembramenti. E alla fine i primi a decidere sono stati Bari e la Lombardia, con il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Ad allarmare la Lombardia sono stati i numeri consegnati aidal Comitato tecnico scientifico regionale: si parla di un orizzonte di 600 persone in rianimazione entro fine mese e di 4mila ricoverati negli altri reparti Covid. Se si va avanti con le misure prese fino ad ora a livello nazionale e regionale,spiegato ieri i tecnici, non ...

Liguria - "Con i dati di Alisa e degli uffici di prevenzione alla mano ... ma il numero delle terapie intensive resta decisamente più basso in proporzione ai ricoverati rispetto a quanto fosse nella ...

Il "San Pio" nella tabella precisa che "i dati giornalieri relativi ai pazienti positivi ricoverati possono non coincidere con i dati dei tamponi quotidianamente processati".

