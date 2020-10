Girare ai carabinieri una telefonata registrata non è intercettazione | lo dice una sentenza

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Quante volte in caso di pericolo, minacce ed estorsioni si è stati consigliati di registrare ciò che stava avvenendo e di portarlo ao polizia per una eventuale denuncia? Sicuramente tutti coloro che sono vittime di stalking, usura, minacce, bullismo, forme di violenza e prevaricazioni sui luoghi di lavoro e anche in famiglia. Per la parte offesa, la possibilità di poter registrare e far sentire alle forze dell’ordine o avvocati quanto sta vivendo e subendo è una prima forma di difesa. Spesso, soprattutto quando autorizzata dai legali, è fonte di sicurezza perché è l’unico modo di provare ciò che sta vivendo e subendo. Unadi cassazione recente ha chiarito però che registrare conversazioni e telefonate di natura violenta e minacciosa e girarle ai ...