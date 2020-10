Flash News del 20 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 ottobre 2020) Al Quirinale, la consegna delle Onorificenze a 56 cittadini che si sono distinti nel corso della pandemia. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha detto “Rappresentate la grande realtà del nostro Popolo, che ha operato con senso del dovere, andando al di là dei propri compiti. Le Istituzioni devono collaborare, la situazione richiede una prova di orgoglio, senso della misura e responsabilità da parte di tutti“;In Lombardia, regione e sindaci chiedono al Governo il coprifuoco alle 23 da giovedì sera. Per gli scienziati, la situazione è esplosiva e temono che non basterà. In Campania, il Presidente De Luca annuncia il coprifuoco da venerdì in tutta la regione;Il virus continua la sua corsa in tutto il Paese con una media di 10.000 nuovi contagi ogni giorno. Preoccupano in particolare i focolai nelle case di riposo. Undici ...