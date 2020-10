Elementari riaperte e coprifuoco notturno: le ragioni della scelta di De Luca (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – coprifuoco dalle 23 in poi, e da lunedì riapertura delle scuole Elementari. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, trova un punto di equilibrio tra sicurezza e quotidianità della vita. Una sfida che De Luca lancia a tutti noi cittadini campani: se saremo in grado di rispettare le regole, è il messaggio che arriva da Palazzo Santa Lucia, l’escalation dei contagi potrà essere fermata anche senza ricorrere a misure durissime. La notizia della riapertura delle Elementari, da lunedì prossimo, era attesa: l’incidenza di queste scuole sul trasporto pubblico è minima. Al tempo stesso, le Elementari hanno un enorme impatto sui ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –dalle 23 in poi, e da lunedì riapertura delle scuole. Il presidenteRegione Campania, Vincenzo De, trova un punto di equilibrio tra sicurezza e quotidianitàvita. Una sfida che Delancia a tutti noi cittadini campani: se saremo in grado di rispettare le regole, è il messaggio che arriva da Palazzo Santa Lucia, l’escalation dei contagi potrà essere fermata anche senza ricorrere a misure durissime. La notiziariapertura delle, da lunedì prossimo, era attesa: l’incidenza di queste scuole sul trasporto pubblico è minima. Al tempo stesso, lehanno un enorme impatto sui ...

Ovviamente per le elementari i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano condizioni sicurezza. Il presupposto per riaprire deve essere la garanzia delle condizioni ...

