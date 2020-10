Dinamo Kiev-Juventus 0-2, il tabellino (Di martedì 20 ottobre 2020) Kiev - La Juventus torna dall'Ucraina con tre punti in tasca: nell'esordio stagionale in Champions League , i bianconeri sconfiggono la Dinamo Kiev a domicilio grazie a un super Alvaro Morata , che ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020)- Latorna dall'Ucraina con tre punti in tasca: nell'esordio stagionale in Champions League , i bianconeri sconfiggono laa domicilio grazie a un super Alvaro Morata , che ...

juventusfc : ?? @chiellini: «Non abbiamo ancora avuto modo di lavorare bene tutti insieme. L'importante è continuare a migliorare… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR veniva da 10 giorni di inattività con l'Argentina. L'ho portato a Crotone per far… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Sono tranquillo e sereno. Non vedo l'ora della mia prima partita da allenatore in… - ilariadituccio : RT @GiovaAlbanese: Nella serata di #Morata, si esprime ad alti livelli #Chiesa e delude un pizzico #Kulusevski. Torna in campo #Dybala, men… - ilariadituccio : RT @junews24com: Chiesa: «È stata una serata fantastica, mi sento parte del gruppo» - -