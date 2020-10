«Dancer in the Dark» | vent' anni del musical più drammatico di sempre

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sono passatida Dancer in the Dark, l’anti-pugno nello stomaco che Lars von Trier ci ha rifilato senza mostrare alcuna pietà, la disperata storia di Selma e del figlio che nel 2000 gli ha fatto vincere la Palma d’Oro. Inizialmente, von Trier aveva chiesto a Björk di occuparsi soltanto della colonna sonora, ma poi ha scelto di affidare alla cantante e compositrice islandese anche il ruolo di protagonista (premiata poi a Cannes come migliore attrice). «Quando lavoravo in fabbrica, sognavo di essere in un, perché in unnon succede mai nulla di terribile», dice Björk (Selma) nel film, mentre il sadico von Trier ribalta completamente gli standard hollywoodiani del genere, sostituendo a sorrisi e lustrini, ...