Covid e truffe informatiche | in Italia un attacco hacker ogni 11 secondi

hacker e Covid sono un combinato pericoloso per l'Italia. Secondo i dati forniti dall'esperto di cybersecurity Oren Elimelech, infatti il nostro Paese nel periodo dell'emergenza Covid ha subito un picco di truffe via phishing e ransomware, il malware che "prende in ostaggio" i computer per poi chiedere un riscatto per sbloccare i dati, che ha toccato le vette di una truffa ogni 11 secondi. hacker e Covid, coppia letale per l'Italia Secondo quanto riportato dall'esperto di cybersecurity del governo israeliano durante il convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine ...

SASSARI. Sulla Nuova Sardegna del 21 ottobre i lettori troveranno intanto i soliti approfondimenti sulla situazione Covid nell'isola. Dopo la nuova impennata di contagi c'è una buona notizia: arrivano ...

Un attacco informatico ogni 11 secondi nel corso del 2020. Un picco di truffe via phishing e ransomware - tecnicamente, il malware che "prende in ostaggio" i computer per poi chiedere un riscatto per ...

