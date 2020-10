Carlotta e Nello escono insieme da Temptation Island | Falò di confronto tra rabbia e risate (Di martedì 20 ottobre 2020) Il falò di confronto tra Carlotta e Nello è stato davvero molto acceso. I due hanno preso la decisione finale per la loro relazione. Carlotta ha scritto a Temptation Island perché desiderava sposarsi, ma Nello non ne voleva sapere. La ragazza sperava di riuscire a risolvere i loro problemi, per essere felici insieme e fare … L'articolo Carlotta e Nello escono insieme da Temptation Island Falò di confronto tra rabbia e risate proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Il falò ditraè stato davvero molto acceso. I due hanno preso la decisione finale per la loro relazione.ha scritto aperché desiderava sposarsi, manon ne voleva sapere. La ragazza sperava di riuscire a risolvere i loro problemi, per essere felicie fare … L'articolodaFalò ditraproviene da www.meteoweek.com.

exactdolan : RT @iosonoscioccata: *Nello si avvicina* Carlotta:'AO NELLO NUN ME TOCCÀ CHE T'ARRIVA NA PIZZA IN FACCIA NELLO' #temptationisland https://t… - goldencompaaaa : RT @iamfaancy: COMUNQUE CARLOTTA E NELLO MIEI PROTETTI E PREFERITI PER SEMPRE VI AMO #TemptationIsland - rtphilosophy : RT @iamfaancy: COMUNQUE CARLOTTA E NELLO MIEI PROTETTI E PREFERITI PER SEMPRE VI AMO #TemptationIsland - nabrinamazeve : RT @Heavenisaplace7: ??CARLOTTA QUEEN?? -Nello poteva fare la differenza. Ha fatto schifo -Maledetta -Barbie e Ken rimettili nella scatola -… - giubs10 : Si ma dopo di loro ditemi di Nello e Carlotta così poi posso andare a dormire dato che del resto non ricordo neanch… -