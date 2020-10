Caos scuole | tra le polemiche nasce la DaB | l’idea ai Quartieri Spagnoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il numero dei contagiati schizza alle stelle e il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di chiudere le: didattica a distanza fino al 30 ottobre. Bambini e ragazzi resteranno a casa. Nel frattempo, però, le famiglie non ci stanno e a Napolila “Dab”, la Didattica dai balconi. Come racconta una cittadina attraverso il suo profilo Facebook, succede che il maestro Tonino Stornaiuolo, non potendo andare a scuola coi suoi bambini, va a piedi dai suoi piccoli allievi: “pochi, distanziati e affacciati dai balconi, ha loro letto e spiegato per strada Gianni Rodari”. La donna spiega che si sono affacciati anche i genitori e napoletani del vico, e la lezione si è trasformata in un momento di gioia collettivo. “Grazie maestro Tonino. E’ davvero una ...