Calciomercato Juventus | addio deciso | doppio colpo dal Real Madrid

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ancora sirene di mercato che giungono dalla Spagna, ancora dasponda. Isco e Marcelo, più volte accostati alla, sarebbero finiti nel mirino dei compagni di squadra dei blancos. Non un momento Top quello che sta attraversano la squadra di Zidane, che è in preda alle critiche negli ultimi giorni. Come rilevato dalla trasmissione El Chiringuito Tv, Marcelo e Isco sembrerebbero essere stati colpiti da critiche all’interno dello spogliatoio. Tra l’altro il brasiliano e lo spagnolo sarebbero da tempo sulla lista dei partenti delche a quanto pare non li considera più parte integrante del progetto dei blancos. LEGGI ANCHE:: Paratici al PSG porta con sé un punto fermo della ...