Bollettino | tengono i contagi ma il resto tracolla | picco di vittime e ricoveri | a un passo dall' emergenza ospedaliera

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo la “pausa” della domenica, torna a salire la curva deida coronavirus in Italia. Ildi martedì 20 ottobre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 10.874 nuovi casi su 144.737 tamponi analizzati (tasso di positività al 7,5 per cento), a fronte di 89 morti (ieri erano 73) e 2.046 guariti. Se tutto sommato il numero deisembra essersi stabilizzato intorno a quota 10-11mila, il vero dramma riguarda gli ospedali perché adesso stiamo iniziando a raccogliere i veri malati: dopo che per giorni la media deigiornalieri ha oscillato tra quota 500 e 600, stavolta l'incremento è stato molto importante. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 778 ricoverati con sintomi (8.454 in totale) e 73 in terapia intensiva (870 complessivi): i ...