Barcellona, quattro rinnovi a sorpresa. Clausole e scadenze

Il Barcellona ha annunciato a sorpresa quattro rinnovi di contratto: si tratta di Piqué, ter Stegen, de Jong e Lenglet Il Barcellona ha annunciato a sorpresa quattro rinnovi di contratto al termine del match di Champions League contro il Ferencvaros, vinto per 5-1. Gerard Piqué fino al 2024 (clausola da 500 milioni), Marc-André ter Stegen fino al 2025 (clausola da 500 milioni), Frenkie de Jong fino al 2026 (clausola da 400 milioni)e Clement Lenglet fino al 2026 (clausola da 300 milioni).

Cinquina Barcellona, convincono Juve, Lazio e United

Marcus Rashford segna nel finale e regala il successo allo United a Parigi. Vittorie convincenti per Juventus, Lazio e Barcellona.

