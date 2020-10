Asteroide Bennu, previsto per oggi l’atterraggio di una sonda Nasa (Di martedì 20 ottobre 2020) La sonda della Nasa OSIRIS-REx si poserà oggi sulla superficie dell’Asteroide Bennu. Qui si potranno scoprire nuovi indizi sulla nascita della vita sulla Terra Un evento di fondamentale importanza, quello che sta per raggiungere oggi la Nasa. Importanza sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista della storia dell’uomo. oggi, infatti, la sonda OSIRIS-REx si poserà sulla superficie dell’Asteroide Bennu. Lo studio degli asteroidi rappresenta per la scienza un ambito estremamente importante ed il motivo è molto semplice. Come spiegato dal Lori Glaze, capo del dipartimento di Scienza Planetaria della Nasa, gli asteroidi sono una vera e ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) LadellaOSIRIS-REx si poseràsulla superficie dell’. Qui si potranno scoprire nuovi indizi sulla nascita della vita sulla Terra Un evento di fondamentale importanza, quello che sta per raggiungerela. Importanza sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista della storia dell’uomo., infatti, laOSIRIS-REx si poserà sulla superficie dell’. Lo studio degli asteroidi rappresenta per la scienza un ambito estremamente importante ed il motivo è molto semplice. Come spiegato dal Lori Glaze, capo del dipartimento di Scienza Planetaria della, gli asteroidi sono una vera e ...

