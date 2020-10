ZAPPA: GOL, ASSIST E DUTTILITÀ. UN AFFARE PER IL CAGLIARI (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il CAGLIARI si gode e coccola Gabriele ZAPPA. Il giovane, classe 1999 è pronto a diventare il nuovo protagonista del calcio italiano. Gabriele nasce terzino destro ma è in grado di ricoprire tutta la fascia, sia in un 3-5-2, che in un 4-4-2, dove può giocare sia da esterno difensivo che offensivo. Nativo di Monza, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera. Con la Primavera nerazzurra ha vinto tutto in Italia, scudetto, Supercoppa Italiana e Trofeo di Viareggio, risultando uno dei più forti calciatori della rosa, con tanti osservatori a segnalarlo alle proprie società. E’ dotato di grande fisico e grande progressione e un’ottima resistenza, predilige la fase offensiva a quella difensiva, ma sta migliorando in entrambe le fasi per essere un esterno ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilsi gode e coccola Gabriele. Il giovane, classe 1999 è pronto a diventare il nuovo protagonista del calcio italiano. Gabriele nasce terzino destro ma è in grado di ricoprire tutta la fascia, sia in un 3-5-2, che in un 4-4-2, dove può giocare sia da esterno difensivo che offensivo. Nativo di Monza, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dove ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera. Con la Primavera nerazzurra ha vinto tutto in Italia, scudetto, Supercoppa Italiana e Trofeo di Viareggio, risultando uno dei più forti calciatori della rosa, con tanti osservatori a segnalarlo alle proprie società. E’ dotato di grande fisico e grande progressione e un’ottima resistenza, predilige la fase offensiva a quella difensiva, ma sta migliorando in entrambe le fasi per essere un esterno ...

