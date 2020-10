UOMINI E DONNE oggi, 19 ottobre: NICOLA e VERONICA, il bacio (Di lunedì 19 ottobre 2020) La nuova settimana televisiva all’insegna delle vicende di UOMINI e DONNE è appena iniziata e oggi (19 ottobre) al centro della scena troviamo la signora Cristina. Si fa un breve riassunto di quello che è successo la scorsa settimana con Daniel, le cose sembrano non essere andate bene. Lei racconta che si erano organizzati per vedersi, ma l’uomo inspiegabilmente era già ripartito. Ad un certo punto in studio, lui si rivolge con parole scortesi nei riguardi della donna e viene attaccato da tutti, a partire dalla tronista Sophie Codegoni fino a Valentina Autiero. Cristina quindi decide di chiudere la conoscenza perché ha riscontrato in Daniel delle incongruenze sia da un punto di vista caratteriale sia di abitudini.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 20 ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 19 ottobre 2020) La nuova settimana televisiva all’insegna delle vicende diè appena iniziata e(19) al centro della scena troviamo la signora Cristina. Si fa un breve riassunto di quello che è successo la scorsa settimana con Daniel, le cose sembrano non essere andate bene. Lei racconta che si erano organizzati per vedersi, ma l’uomo inspiegabilmente era già ripartito. Ad un certo punto in studio, lui si rivolge con parole scortesi nei riguardi della donna e viene attaccato da tutti, a partire dalla tronista Sophie Codegoni fino a Valentina Autiero. Cristina quindi decide di chiudere la conoscenza perché ha riscontrato in Daniel delle incongruenze sia da un punto di vista caratteriale sia di abitudini.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 20 ...

trash_italiano : Qui per ricordarvi che Uomini e Donne inizia alle 14.45 precise. Neanche un secondo di ritardo. Mai. - LiaQuartapelle : E anche questa domenica, a Minsk e nelle altre città della Bielorussia, uomini e donne continuano a manifestare. Il… - Ettore_Rosato : Un anno fa, con @matteorenzi abbiamo fatto nascere @ItaliaViva, comunità di donne e uomini impegnati per il Paese.… - nicolettagrima2 : RT @opificioprugna: Uomini e donne magazine è in edicola con l'editoriale su temptation Island. Non so a voi, ma a me spaventa più dei DPCM… - nicolmah : RT @BBMRLY4: Posso dirlo? Lo dico. Le fan deficienti di uomini e donne che votano in massa il comodino hanno rotto il cazzo. #GFVIP -