Tiki Taka stasera in tv con Chiambretti | ospiti | canale | orario e streaming

Piero Chiambretti dirigerà il consueto appuntamento settimanale con Tiki Taka, in onda a partire dalle ore 23.40 di lunedì 19 ottobre su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) e in streaming su Mediaset Play, piattaforma per la quale sarà possibile rivedere il programma successivamente al termine di esso. Tra gli ospiti spicca la presenza di Vittorio Feltri, recentemente nell'occhio del ciclone per dichiarazioni opinabili sui giocatori di colore in Nazionale. Presente anche l'allenatrice Carolina Morace, così come l'immancabile Giampiero Mughini, Ivan Zazzaroni e Xavier Jacobelli. L'imitatore Gianfranco Butinar cercherà di intrattenere ospiti e pubblico, mentre Fabrizio Ferrari si occuperà delle ...

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto a 'Ne parliamo il lunedì' su Canale 8: "Di Sarri in questo Napoli non c'è nulla, nemmeno l'idea. Questo è il terzo Napoli di Gattuso: il primo pronto-via per s ...

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Canale 8 nel corso della trasmissione 'Ne parliamo il lunedì'.

