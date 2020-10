Terremoto in Alaska, scossa di magnitudo 7.4. Allerta tsunami (Di lunedì 19 ottobre 2020) Allarme tsunami in Alaska . L'Allerta è stato lanciato dopo un forte sisma di magnitudo 7.4 . La scossa di Terremoto è avvenuta a una profondità di 40 km, a 91 km a sud-est di Sand Point, lo segnala ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Allarmein. L'è stato lanciato dopo un forte sisma di7.4 . Ladiè avvenuta a una profondità di 40 km, a 91 km a sud-est di Sand Point, lo segnala ...

