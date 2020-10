Sandra Milo “Mi fanno pena” | L’appello pubblico dell’attrice

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo

La storia di Giuseppe, in coma a soli 18 anni a causa di un pugno, ha scosso l’opinione pubblica e anche la stessa Sandra Milo che ha deciso di fare un appello pubblico nel programma condotto da ...Si è portato dietro questo segreto per anni e anni. È stato, infatti, nel 2009 che è avvenuta la scoperta e nel 2015 una sentenza in tribunale avrebbe confermato il fatto. Ospite in studio da Eleonora ...