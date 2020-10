Napoli, l’agente di Osimhen: “Crede allo scudetto, gran rapporto con Gattuso” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Victor Osimhen ha fatto cambiare marcia al Napoli. Il 21enne attaccante nigeriano contro l’Atalanta ha trovato il suo primo gol in Serie A segnando il momentaneo 4-0, prima dell’intervallo del match del San Paolo. Ospina l’ha paragonato al connazionale Asprilla, accostamento importante per chi è chiamato a prendersi il Napoli. “Sta bene. Io non avevo dubbi sulle sue capacità, doveva soltanto mettere in moto la macchina. Ora stiamo vedendo le sue doti”, così l’agente William D’Avila a Radio Kiss Kiss Napoli commentando l’ultima gara dell’attaccante nigeriano: “Victor sta instaurando un feeling importante con tutti i compagni di squadra e sta ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Victorha fatto cambiare marcia al. Il 21enne attaccante nigeriano contro l’Atalanta ha trovato il suo primo gol in Serie A segnando il momentaneo 4-0, prima dell’intervdel match del San Paolo. Ospina l’ha paragonato al connazionale Asprilla, accostamento importante per chi è chiamato a prendersi il. “Sta bene. Io non avevo dubbi sulle sue capacità, doveva soltanto mettere in moto la macchina. Ora stiamo vedendo le sue doti”, così l’agente William D’Avila a Radio Kiss Kisscommentando l’ultima gara dell’attaccante nigeriano: “Victor sta instaurando un feeling importante con tutti i compagni di squadra e sta ...

