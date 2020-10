Malcolm Young assente in Power Up degli AC/DC, la smentita del fratello Angus (Di lunedì 19 ottobre 2020) Macolm Young assente in Power Up degli AC/DC, nonostante i rumors. Si vociferava, infatti, che nell’imminente nuovo disco della band australiana vi fossero anche le chitarre del compianto chitarrista, scomparso nel 2017 a causa di una grave malattia. A smentire le voci di corridoio ci ha pensato Angus Young in una recente intervista rilasciata a RockFM durante la quale ha spiegato i motivi per cui il diciassettesimo disco degli AC/DC non include le chitarre di Malcolm. Angus ha spiegato che nemmeno suo fratello avrebbe apprezzato che le sue registrazioni entrassero a far parte dell’album in lavorazione, sebbene stesse partecipando al progetto. “Una mossa azzardata”, così ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) MacolminUpAC/DC, nonostante i rumors. Si vociferava, infatti, che nell’imminente nuovo disco della band australiana vi fossero anche le chitarre del compianto chitarrista, scomparso nel 2017 a causa di una grave malattia. A smentire le voci di corridoio ci ha pensatoin una recente intervista rilasciata a RockFM durante la quale ha spiegato i motivi per cui il diciassettesimo discoAC/DC non include le chitarre diha spiegato che nemmeno suoavrebbe apprezzato che le sue registrazioni entrassero a far parte dell’album in lavorazione, sebbene stesse partecipando al progetto. “Una mossa azzardata”, così ...

