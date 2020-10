Liverpool | Van Dijk | “Con l’aiuto di Dio tornerò più in forma che mai”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Questo pomeriggio (riferito a ieri ndr) ho incontrato un importante specialista per pianificare nei minimi dettagli la mia riabilitazione dopo l’incidente. Ora sono completamente concentrato sul mio recupero e farò tutto il possibile per tornare il più rapidamente possibile. Nonostante l’evidente delusione, sono fermamente convinto che nelle difficoltà ci siano opportunità e con l’aiuto di Dio mi assicurerò di tornare meglio, più ine più forte che mai”. Queste le prime parole di Virgil Vandopo il brutto infortunio capitatogli nel corso del primo minuto di Everton-, con l’intervento scomposto di Pickford che gli ha causato la rottura del legamento crociato del ginocchio. “Nel calcio, come nella vita, credo che tutto avvenga ...