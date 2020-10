La Lombardia non può aspettare: chiede urgentemente il coprifuoco (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una Regione che chiede al governo di concedergli il coprifuoco, tutti d’accordo: governatore, sindaci,amministratori locali. Il governo, per voce del ministro Speranza, ha già risposto di sì. La Lombardia sta tornando ai livelli di emergenza coronavirus dei primi mesi e vuole scongiurare un nuovo collasso negli ospedali, oltre ai decessi che nella Regione sono stati moltissimi, più che in ogni altro territorio in Italia. Oggi nel nostro Paese si sono registrati 9.338 nuovi casi in 24 ore, con 73 decessi. Per il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, le vaccinazioni potrebbero partire “nei primi mesi della prossima primavera”. Per Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, “il dpcm non è abbastanza severo”. Ed ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Una Regione cheal governo di concedergli il, tutti d’accordo: governatore, sindaci,amministratori locali. Il governo, per voce del ministro Speranza, ha già risposto di sì. Lasta tornando ai livelli di emergenza coronavirus dei primi mesi e vuole scongiurare un nuovo collasso negli ospedali, oltre ai decessi che nella Regione sono stati moltissimi, più che in ogni altro territorio in Italia. Oggi nel nostro Paese si sono registrati 9.338 nuovi casi in 24 ore, con 73 decessi. Per il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, le vaccinazioni potrebbero partire “nei primi mesi della prossima primavera”. Per Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, “il dpcm non è abbastanza severo”. Ed ...

Corriere : La Regione: «Chiudere i centri commerciali non alimentari di sabato e domenica» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ats Milano: 'Non riusciamo a tracciare i contagi, servono decisioni drastiche' #Coronavirus… - Corriere : Preoccupa la Lombardia per l'impennata di ricoveri in ospedale. Secondo l'Ats è una «situazione critica». Vengono r… - cene1979 : Prima regola dell'Ambulatorio, non parlate mai dell'Ambulatorio. Seconda regola dell'Ambulatorio, non dovete parlar… - SerglocSergio : RT @MaiconLalega: #report #Rai3 #Salvini: “In #Lombardia non ce ne ‘Ndrangheta” -