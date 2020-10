Juve | Dybala così non serve

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Paulosi sta lentamente trasformando da risorsa a problema per lantus di Andrea Pirlo, così come lo era stato per l'ultima di Allegri che, non trovandogli una collocazione tattica certa, aveva battezzato per lui il ruolo di "tuttocampista". Non attaccante, non trequartista e nemmeno esterno. Risultato: un'estate sul mercato, ceduto due volte a Manchester United e Tottenham e alla fine rimasto perché le vie delle trattative sono infinite e non sempre portano all'esito desiderato. Quindi Maurizio Sarri lo ha rimesso al centro del villaggio ottenendo da lui gol e giocate decisive sulla strada del nono scudetto consecutivo, ma ora che in panchina c'è Pirlo le cose si sono di nuovo complicate.Lo sfogo dia Crotone dopo l'ennesima panchina a zero minuti, con l'aggravante di una trasferta pesante ...