Il progetto di moneta digitale della Bce

Era la fine del XIII secolo quando il mercante veneziano Marco Polo riportò dalla Cina la notizia dell'uso di cartamoneta, ricavata dalla scorza del gelso. Settecento anni dopo la Banca centrale europea si prepara all'emissione dell'euro digitale, una moneta elettronica assimilabile al contante in grado di ispirare lo stesso grado di fiducia di carta e metallo. È quanto si legge nel rapporto della task force presieduta da Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce. Sulla base del rapporto è partita proprio in questi giorni una consultazione pubblica, prologo alla sperimentazione che potrebbe prendere il via già dalla metà del prossimo anno. Finora la Banca centrale europea ha creato moneta in due forme: il contante, ...

I soldi combinerebbero le caratteristiche del cash e delle riserve: sarebbero ovviamente immateriali, ma disponibili anche per famiglie e imprese. Un’operazione di inclusione finanziaria, con un occhi ...

I soldi combinerebbero le caratteristiche del cash e delle riserve: sarebbero ovviamente immateriali, ma disponibili anche per famiglie e imprese. Un'operazione di inclusione finanziaria, con un occhi ...